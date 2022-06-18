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Медведев о переговорах после контрнаступлений ВСУ: Если будет с кем говорить

Роман ПетренкоСуббота, 18 июня 2022, 16:00
Медведев о переговорах после контрнаступлений ВСУ: Если будет с кем говорить
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. ФОТО ГАЗЕТА.РУ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что после контрнаступлений ВСУ к августу "не будет с кем говорить".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа.

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Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить".

Предыстория: Глава переговорной группы с Россией по поводу войны Давид Арахамия рассказал, что Украина может возобновить переговоры с оккупантами с усиленной позиции в конце августа после ряда контратак.

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Темы: МедведевпереговорывойнаРосcия
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