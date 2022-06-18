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США ще до лютого обговорювали можливість затяжної війни в Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 16:03

В адміністрації президента США Джо Байдена ще до повномасштабного вторгнення Росії в лютому обговорювали можливість того, що війна в Україні переросте у затяжний конфлікт.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише The Washington Post із посиланням на високопосадовця Державного департаменту США.

У США сподіваються, що постачання Україні нової зброї, а також санкції та дипломатична ізоляція Росії здатні переломити ситуацію на полі бою і вплинути на розв’язання війни дипломатичним шляхом.

Навіть якщо цього не станеться одразу, Вашингтону важливо забезпечити, щоб Росія не змогла захопити Україну, інакше це може заохотити її до військових кампаній проти інших сусідів або навіть членів НАТО.

"Для нас орієнтиром є те, що наслідок здатності Росії досягти своїх максималістських прагнень буде вкрай несприятливим для США, дуже поганим для наших партнерів і союзників, і не менш поганим для всього світу", – додав представник Держдепу.

Опитані The Washington Post джерела та аналітики вважають, що війна в Україні може перерости в конфлікт низької інтенсивності або завершитись як Корейська війна 1950-53 років – без формального кінця і з утворенням мілітаризованого кордону з окупованою українською територією.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден упевнений, що Путін наказав би своїм військам рухатись далі, якби Захід стояв осторонь і не допомагав зупиняти його в Україні.

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Теми: СШАвійнаРосія
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