США еще до февраля обсуждали возможность затяжной войны в Украине – СМИ

В администрации президента США Джо Байдена еще до полномасштабного вторжения России в феврале обсуждали возможность того, что война в Украине перерастет в затяжной конфликт.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника Государственного департамента США.

В США надеются, что поставки Украине нового оружия, а также санкции и дипломатическая изоляция России способны переломить ситуацию на поле боя и повлиять на разрешение войны дипломатическим путем.

Даже если этого не произойдет сразу, Вашингтону важно обеспечить, чтобы Россия не смогла захватить Украину, иначе это может подбодрить ее к военным кампаниям против других соседей или даже членов НАТО.

"Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских стремлений будет крайне неблагоприятным для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира", – добавил представитель Госдепа.

Опрошенные источники и аналитики считают, что война в Украине может перерасти в конфликт низкой интенсивности или завершиться как Корейская война 1950-53 годов – без формального конца и с образованием милитаризованной границы с оккупированной украинской территорией.

Как сообщалось, президент США Джо Байден уверен, что Путин приказал бы своим войскам двигаться дальше, если бы Запад стоял в стороне и не помогал останавливать его в Украине.