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Зеленський побував на передовій і нагородив військових

Катерина ТищенкоСубота, 18 червня 2022, 16:09
Зеленський на Миколаївщині 18 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ у Миколаївській області.

Джерело: Зеленський у Telegram, сайт президента

Дослівно: "Наші сміливі хлопці й дівчата. Кожен з них викладається по максимуму. Робить усе для захисту держави. У їхніх очах – впевненість і віра в Україну. Обов'язково вистоїмо! І точно переможемо!".

Деталі: Як видно з опублікованого відео, Зеленський вручив українським захисникам та захисницям державні нагороди та подякував за службу. Також він окремо подякував їхнім батькам.

Як повідомляє сайт президента, президент, зокрема, вручив орден "Золота Зірка" з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському.

"Командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ полковник Вадим Сухаревський з 24 лютого 2022 року самовіддано бере участь у відбитті російської агресії. Під його командуванням підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, завдаючи значних втрат противнику", - йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше у суботу президент Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину і провів у Миколаєві нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Теми: ЗеленськийМиколаївська областьЗбройні силинагороди
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