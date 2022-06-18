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Зеленский побывал на передовой и наградил военных

Катерина ТищенкоСуббота, 18 июня 2022, 16:09
Зеленский побывал на передовой и наградил военных
Зеленский на Николаевщине 18 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск в Николаевской области.

Источник: Зеленский в Telegram, сайт президента

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Дословно: "Наши смелые ребята. Каждый из них выкладывается по максимуму. Делает все для защиты государства. В их глазах – уверенность и вера в Украину. Обязательно выстоим! И точно победим!".

Детали: Как видно из опубликованного видео, Зеленский вручил украинским защитникам и защитницам государственные награды и поблагодарил за службу. Также он отдельно поблагодарил их родителей.

Как сообщает сайт президента, президент, в частности, вручил орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины полковнику Вадиму Сухаревскому.

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"Командир 59-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ полковник Вадим Сухаревский с 24 февраля 2022 года самоотверженно участвует в отражении российской агрессии. Под его командованием подразделения бригады успешно выполняют боевые задачи на территории Николаевской и Херсонской области, доставляя значительные потери противнику", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Ранее в субботу президент Владимир Зеленский посетил Николаевскую область и провел в Николаеве совещание по поводу текущей ситуации в регионе.

Темы: ЗеленскийНиколаевская областьВооруженные силынаграды
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