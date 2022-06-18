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Пілот збитого "Іглою" російського Су-25 потрапив у полон – 72 ОМБр

Олена РощінаСубота, 18 червня 2022, 16:30

Пілот підбитого російського штурмового літака Су-25 катапультувався і потрапив у полон. 

Джерело: 72-га окрема механізована бригада (ОМБр) імені Чорних Запорожців 

Дослівно: "А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72-ї ОМБ. ім Чорних Запорожців.

Наші військовики надали знімання пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися.

Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ".

Цьому передувало: Раніше 18 червня 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців повідомила, що з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"  було збито російський літак Су-25 – і той "гепнувся гучно та яскраво". Судячи з допису, це сталося на Донеччині в суботу 18 червня.

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