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Пилот сбитого "Иглой" российского Су-25 попал в плен – 72 ОМБр

Елена РощинаСуббота, 18 июня 2022, 16:30

Пилот подбитого российского штурмового самолета Су-25 катапультировался и попал в плен.

Источник: 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) имени Черных Запорожцев

Дословно: "А вот и пилот нарисовался. Живой трофей 72-й ОМБ. им Черных Запорожцев.

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Наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться.

Мужчина жив, имеет травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь, он в надежных и бережных руках ВСУ".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Ранее 18 июня 72 ОМБр им.Черных Запорожцев сообщила, что из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" был сбит российский самолет Су-25 – и тот "упал громко и ярко". Судя по сообщению, это произошло в Донецкой области в субботу 18 июня.

Темы: войнаВооруженные силы
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