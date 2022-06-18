Пилот сбитого "Иглой" российского Су-25 попал в плен – 72 ОМБр

Пилот подбитого российского штурмового самолета Су-25 катапультировался и попал в плен.

Источник: 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) имени Черных Запорожцев

Дословно: "А вот и пилот нарисовался. Живой трофей 72-й ОМБ. им Черных Запорожцев.

Наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться.

Мужчина жив, имеет травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь, он в надежных и бережных руках ВСУ".

Этому предшествовало: Ранее 18 июня 72 ОМБр им.Черных Запорожцев сообщила, что из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" был сбит российский самолет Су-25 – и тот "упал громко и ярко". Судя по сообщению, это произошло в Донецкой области в субботу 18 июня.