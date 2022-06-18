Харківщина: росіяни вдарили ракетами по газопереробному підприємству

Окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині.

Джерело: Суспільне з посиланням на голову Донецької територіальної громади Анатолія Ноздрачова, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Внаслідок обстрілу 18 червня виникла масштабна пожежа.

"Нині рятувальники гасять пожежу, масштаб та подробиці згодом", — зазначив Ноздрачов.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що на Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство.

"За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують пожежу", - повідомив він.

Що передувало: Раніше у суботу окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Сапери ДСНС знайшли залишки так званої теплової пастки.