Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковщина: россияне ударили ракетами по газоперерабатывающему предприятию

Катерина ТищенкоСуббота, 18 июня 2022, 19:30

Оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области.

Источник: Суспільне со ссылкой на главу Донецкой территориальной громады Анатолия Ноздрачова, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: В результате обстрела 18 июня произошел масштабный пожар.

"В настоящее время спасатели тушат пожар, масштаб и подробности впоследствии", - отметил Ноздрачов.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что на Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие.

"По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар", - сообщил он.

Что предшествовало: Ранее в субботу оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Саперы ГСЧС нашли остатки так называемой тепловой ловушки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойнапожар
Главное сегодня

Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники

Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск

Джонсон предлагает Западу план из 4 пунктов из-за затяжной войны в Украине

документОккупанты собираются установить в Херсоне памятник Екатерине Второй

Еврокомиссия предлагает отменить статус кандидата, если Украина не будет проводить реформы

Северодонецк: Гражданские отказались эвакуироваться из укрытий "Азота" – Гайдай

Все новости...
Харьковская область
НГУ и ВСУ артой уничтожили бронетехнику россиян в Харьковской области
Харьковщина: в результате ракетной атаки оккупантов ранены три человека
Залужный показал, как воюет 127 бригада ТРО: Очередь стоит на призыв
Последние новости
04:32
Украина получит немецкие гаубицы в ближайшие недели – посол
03:50
Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники
03:30
Вечером враг нанес удар по Николаеву пятью "Калибрами" – ОК "Юг"
02:51
Командиров "Азова" вывезли в Россию для "следственных действий" – росСМИ
02:18
На Запорожье оккупанты запугивают движение сопротивления смертной казнью – глава ОВА
01:37
Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск
00:39
На востоке ВСУ уничтожили 87 захватчиков и 2 вражеских пункта боеприпасов
00:10
В Донецкой области россияне убили одного гражданского и ранили 11
23:43
Джонсон предлагает Западу план из 4 пунктов из-за затяжной войны в Украине
23:11
Пентагон думает отправить в Украину еще четыре HIMARS – СМИ
Все новости...