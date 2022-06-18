Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковщина: россияне ударили ракетами по газоперерабатывающему предприятию

Катерина ТищенкоСуббота, 18 июня 2022, 19:30

Оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области.

Источник: Суспільне со ссылкой на главу Донецкой территориальной громады Анатолия Ноздрачова, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: В результате обстрела 18 июня произошел масштабный пожар.

Реклама:

"В настоящее время спасатели тушат пожар, масштаб и подробности впоследствии", - отметил Ноздрачов.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что на Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие.

"По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар", - сообщил он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее в субботу оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Саперы ГСЧС нашли остатки так называемой тепловой ловушки.

Темы: Харьковская областьвойнапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьковская область
Массовое захоронение в Изюме: правоохранителям не удалось опознать 57 тел
Оккупанты пытались прорвать оборону на Купянщине − ОВА
День освобождения Балаклеи от российских захватчиков стал Днем города
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: