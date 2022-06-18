Харьковщина: россияне ударили ракетами по газоперерабатывающему предприятию

Оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области.

Источник: Суспільне со ссылкой на главу Донецкой территориальной громады Анатолия Ноздрачова, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: В результате обстрела 18 июня произошел масштабный пожар.

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"В настоящее время спасатели тушат пожар, масштаб и подробности впоследствии", - отметил Ноздрачов.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что на Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие.

"По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар", - сообщил он.

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Что предшествовало: Ранее в субботу оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Саперы ГСЧС нашли остатки так называемой тепловой ловушки.