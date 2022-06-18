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Окупанти мають частковий успіх у Метьолкіному, але не в Сєвєродонецьку – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 18 червня 2022, 18:47
Окупанти мають частковий успіх у Метьолкіному, але не в Сєвєродонецьку – зведення Генштабу

На Луганщині росіяни внаслідок штурму мають частковий успіх у Метьолкіному, однак їм не вдалося отримати повний контроль над Сєвєродонецьком.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав.

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В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили".

Деталі: На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів українських військ на інші напрямки.

Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстрацію присутності своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу Чорноморського флоту.

Зазначається, що противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України.

Теми: ГенштабЛуганська областьвійнаЗбройні сили
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