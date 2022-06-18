Оккупанты имеют частичный успех в Метелкино, но не в Северодонецке – сводка Генштаба
В Луганской области россияне в результате штурма имеют частичный успех в Метелкино, однако им не удалось получить полный контроль над Северодонецком.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов
Дословно: "На Северодонецком направлении враг продолжает огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, успеха не имел.
В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротиного наши воины отразили".
Детали: На Славянском направлении противник применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушеваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль. Пытается создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий в направлении Изюм – Славянск.
В районе Краснополья украинские воины нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем.
На Лиманском направлении оккупанты применили артиллерию недалеко от Маяков.
На Бахмутском направлении враг нанес авиаудару в районе Берестового.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы с целью предотвращения перегруппировки подразделений украинских войск на другие направления.
Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.
На Харьковском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.
На Слобожанском направлении противник удерживает оборону ранее занятых рубежей, применяет имеющиеся средства огневого поражения и пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. На Северском направлении враг продолжает демонстрацию присутствия своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.
На Южнобужском и Таврическом направлениях враг обстреливал из артиллерии районы Александровки, Новогригоровки, Широкого, Квитневого и Первомайского.
В акватории Черного и Азовского морей отмечается перебазирование корабельно-катерного состава Черноморского флота.
Отмечается, что противник продолжает нести значительные потери в ходе ведения боевых действий на территории Украины.