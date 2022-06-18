На Сумщині скоротили комендантську годину

На території Сумської області скоротили тривалість комендантської години.

Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Дослівно: "Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку.

Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня".

Деталі: Голова адміністрації закликав дотримуватися правил комендантської години та не виходити на вулицю вночі.

Що було раніше: Із 18 травня комендантська година в Сумах та області тривала з 22:00 до 5:00 ранку.