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На Сумщині скоротили комендантську годину

Денис КарловськийСубота, 18 червня 2022, 20:00
На Сумщині скоротили комендантську годину
руйнування в охтирці, 3 червня. фото ілюстративне: getty images

На території Сумської області скоротили тривалість комендантської години.

Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Дослівно: "Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку.

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Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня".

Деталі: Голова адміністрації закликав дотримуватися правил комендантської години та не виходити на вулицю вночі.

Що було раніше: Із 18 травня комендантська година в Сумах та області тривала з 22:00 до 5:00 ранку.

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Теми: Сумська областьСумиВоєнний станвійна
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