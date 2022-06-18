На Сумщині скоротили комендантську годину
Субота, 18 червня 2022, 20:00
На території Сумської області скоротили тривалість комендантської години.
Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Дослівно: "Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку.
Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня".
Деталі: Голова адміністрації закликав дотримуватися правил комендантської години та не виходити на вулицю вночі.
Що було раніше: Із 18 травня комендантська година в Сумах та області тривала з 22:00 до 5:00 ранку.