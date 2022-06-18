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В Сумской области сократили комендантский час

Денис КарловскийСуббота, 18 июня 2022, 20:00
разрушение в Ахтырке, 3 июня. фото иллюстративное: getty images

На территории Сумской области сократили продолжительность комендантского часа.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Дословно: "Комендантский час продлится с 23:00 до 4:00 утра.

Изменения будут действовать с понедельника, 20 июня".

Детали: Глава администрации призвал соблюдать правила комендантского часа и не выходить на улицу ночью.

Что было раньше: С 18 мая комендантский час в Сумах и области длился с 22:00 до 5:00 утра.

Темы: Сумская областьСумыВоенное положениевойна
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