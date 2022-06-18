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Пентагон думає відправити в Україну ще чотири HIMARS – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 18 червня 2022, 23:11
Пентагон думає відправити в Україну ще чотири HIMARS – ЗМІ
HIMARS. ФОТО: GETTY IMAGES

Пентагон схиляється до того, щоб відправити Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS в якості наступного траншу військової допомоги.

Джерело: Politico з посиланням на двох представників Міноборони США та ще одного американського чиновника

Дослівно: "За словами двох представників міністерства оборони, Пентагон схиляється до того, щоб відправити Україні ще чотири ракетні установки як наступний транш військової допомоги.

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У разі схвалення Білим домом, цей крок подвоїть кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, відправлених до країни".

Деталі: Один із чиновників Пентагону зазначив, що рішення відправити в Україну ще чотири РСЗВ не є остаточним.

За його словами, рішення буде "базуватися на нагальних потребах України".

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Ще один американський чиновник зазначив, що адміністрація розраховує схвалити низку додаткових HIMARS у пакеті, хоча остаточна кількість може змінитися в останню хвилину.

Видання зазначає, що Білий дім побоюється застосування Україною ракет великої дальності для ураження цілей на території Росії.

Проте лідер фракції "Слуга народу" у ВР та голова переговорної групи з Росією Давид Арахамія у коментарі Politico підкреслив, що Київ запевнив Вашингтон, що зброя застосовуватиметься лише на території України.

"Ми готові підписати будь-які гарантії в письмовій формі", - сказав він, запропонувавши навіть проголосувати це рішення в парламенті.

Що передувало: Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS). Повідомлялося, що початково будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.

15 червня у США повідомили, що українські військові завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі.

Теми: СШАзброявійна
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