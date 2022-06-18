Пентагон думает отправить в Украину еще четыре HIMARS – СМИ

Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS в качестве следующего транша военной помощи.

Источник: Politico со ссылкой на двух представителей Минобороны США и еще одного американского чиновника

Дословно: "По словам двух представителей министерства обороны, Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи.

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В случае одобрения Белым домом этот шаг удвоит количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, отправленных в страну".

Детали: Один из чиновников Пентагона отметил, что решение отправить в Украину еще четыре РСЗО не является окончательным.

По его словам, решение будет "основано на неотложных потребностях Украины".

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Еще один американский чиновник отметил, что администрация рассчитывает одобрить ряд дополнительных HIMARS в предстоящем пакете, хотя окончательное количество может измениться в последнюю минуту.

Издание отмечает, что Белый дом опасается применения Украиной ракеты большой дальности для поражения целей на территории России.

Однако лидер фракции "Слуга народа" в ВР и глава переговорной группы с Россией Давид Арахамия в комментарии Politico сказал, что Киев заверил Вашингтон, что оружие будет применяться только на территории Украины.

"Мы готовы подписать любые гарантии в письменной форме", — сказал он, предложив даже проголосовать это решение в парламенте.

Что предшествовало: Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS). Сообщалось, что первоначально будут предоставлены четыре системы HIMARS, для обучения украинским военным понадобится ориентировочно три недели.

15 июня в США сообщили, что украинские военные завершили обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и до конца июня Украина получит их для обороны на Донбассе.