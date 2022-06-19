Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями – посол
Неділя, 19 червня 2022, 04:32
Нові гаубиці Німеччина обіцяє відправити Україні найближчими тижнями, очікується й постачання РСЗВ.
Джерело: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час телемарафону, цитує ZN.UA
Пряма мова: "Крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США.
HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними".
Деталі: Також, за словами Фельдгузен, ближче до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.
"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.
Нагадаємо: Повідомлялося, що Німеччина збирається поставити Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II замість чотирьох, про які йшлося раніше.
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