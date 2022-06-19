Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями – посол

Ольга Глущенко Неділя, 19 червня 2022, 04:32
Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями – посол
Анка Фельдгузен, фото Ukrinform/Getty Images

Нові гаубиці Німеччина обіцяє відправити Україні найближчими тижнями, очікується й постачання РСЗВ.

Джерело: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час телемарафону, цитує ZN.UA

Пряма мова: "Крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США.

Реклама:

HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними".

Деталі: Також, за словами Фельдгузен, ближче до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Повідомлялося, що Німеччина збирається поставити Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II замість чотирьох, про які йшлося раніше.

Теми: УкраїнаНімеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Україна
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: