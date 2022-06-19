Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями – посол

Ольга Глущенко Неділя, 19 червня 2022, 04:32
Анка Фельдгузен, фото Ukrinform/Getty Images

Нові гаубиці Німеччина обіцяє відправити Україні найближчими тижнями, очікується й постачання РСЗВ.

Джерело: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час телемарафону, цитує ZN.UA

Пряма мова: "Крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США.

HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними".

Деталі: Також, за словами Фельдгузен, ближче до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.

Нагадаємо: Повідомлялося, що Німеччина збирається поставити Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II замість чотирьох, про які йшлося раніше.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УкраїнаНімеччиназброя
Головне сьогодні

відеоПрацює українська арта, горять російські РСЗВ: Генштаб показав знищення техніки ворога

Глава Генштабу Британії: Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі

У Київській області будуть рейди щодо дотримання комендантської години

ЗСУ відбили штурми і зупинили ворога на кількох напрямках – зведення

відео"Немає у Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити" – Зеленський

Південь: українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки

Усі новини...
Україна
Створили базу російських катів українського народу
Джонсон: Важливо підтримувати Україну, навіть якщо у світі є "втома" від неї
Україна опублікувала свої відповіді на опитувальник ЄС щодо членства
Останні новини
13:29
відеоПрацює українська арта, горять російські РСЗВ: Генштаб показав знищення техніки ворога
13:09
"Всі учні залишаються школярами української школи": мер Мелітополя про освіту в окупації
13:02
Глава Генштабу Британії: Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі
12:49
фотоУ Петербурзі з пейнтбольної рушниці обстріляли статую Путіна в образі імператора
12:40
Уряд запропонував РНБО накласти санкції на російські енергокомпанії
12:38
Росія змушує мовчати родичів моряків із затонулого крейсера "Москва" – ГУР
12:32
Над Одещиною збили дві російських ракети
12:06
Дніпропетровщина: у лікарні помер ще один потерпілий від ракетного удару
11:52
У Латвії створять мозаїки на основі картин Примаченко для згорілого музею в Іванкові
11:39
У Київській області будуть рейди щодо дотримання комендантської години
Усі новини...