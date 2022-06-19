Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями – посол

Нові гаубиці Німеччина обіцяє відправити Україні найближчими тижнями, очікується й постачання РСЗВ.

Джерело: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час телемарафону, цитує ZN.UA

Пряма мова: "Крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США.

HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними".

Деталі: Також, за словами Фельдгузен, ближче до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.

Нагадаємо: Повідомлялося, що Німеччина збирається поставити Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II замість чотирьох, про які йшлося раніше.