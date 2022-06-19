Украина получит немецкие гаубицы в ближайшие недели – посол

Новые гаубицы Германия обещает отправить Украине в ближайшие недели, ожидается и поставка РСЗО.

Источник: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время телемарафона, цитирует ZN.UA

Прямая речь: "Кроме гаубиц, ВСУ получат реактивные системы HIMARS, поставляемые вместе с Британией и США.

HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские военные учатся работать с ними.

Детали: Также, по словам Фельдгузен, ближе к октябрю ожидаются современные противобаллистические системы ПВО, о которых заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Пока они еще производятся", - уточнила посол Германии.

Напомним: Сообщалось, что Германия собирается поставить Украине три реактивных системы залпового огня Mars II вместо четырех, о которых говорилось ранее.