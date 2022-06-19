Під час гасіння нафтобази на Дніпропетровщині вибухнув резервуар, загинув рятувальник

Під час гасіння пожежі на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області вибухнув резервуар з паливом, один рятувальник загинув, ще двоє у лікарні.

Джерело: глава ОДА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака.

Реклама:

Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені.

Ця атака наробила багато біди - загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя".

Передісторія: 18 червня російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі, внаслідок чого постраждало 13 людей та одна загинула.