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Під час гасіння нафтобази на Дніпропетровщині вибухнув резервуар, загинув рятувальник

Роман ПетренкоНеділя, 19 червня 2022, 10:03
Під час гасіння нафтобази на Дніпропетровщині вибухнув резервуар, загинув рятувальник
НАСЛІДКИ РАКЕТНОГО УДАРУ. ФОТО: ВАЛЕНТИН РЕЗНІЧЕНКО

Під час гасіння пожежі на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області вибухнув резервуар з паливом, один рятувальник загинув, ще двоє у лікарні.

Джерело: глава ОДА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака.

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Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені.

Ця атака наробила багато біди - загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя".

Передісторія: 18 червня російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі, внаслідок чого постраждало 13 людей та одна загинула.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнапожежаДСНС
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