Під час гасіння нафтобази на Дніпропетровщині вибухнув резервуар, загинув рятувальник
Неділя, 19 червня 2022, 10:03
Під час гасіння пожежі на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області вибухнув резервуар з паливом, один рятувальник загинув, ще двоє у лікарні.
Джерело: глава ОДА Валентин Резніченко
Пряма мова Резніченка: "Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака.
Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені.
Ця атака наробила багато біди - загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя".
Передісторія: 18 червня російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі, внаслідок чого постраждало 13 людей та одна загинула.