Во время тушения нефтебазы на Днепропетровщине взорвался резервуар, погиб спасатель

Во время тушения пожара на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом, один спасатель погиб, еще двое в больнице.

Источник: глава ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака.

Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы.

Эта атака наделала много беды - в общей сложности пострадали 13 человек, у одного человека унесло жизнь".

Напомним: 18 июня российские оккупанты запустили три крылатые ракеты по нефтебазе в Новомосковском районе.