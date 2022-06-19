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Во время тушения нефтебазы на Днепропетровщине взорвался резервуар, погиб спасатель

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 10:03
ПОСЛЕДСТВИЯ РАКЕТНОГО УДАРа. ФОТО: ВАЛЕНТИН РЕЗНИЧЕНКО

Во время тушения пожара на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом, один спасатель погиб, еще двое в больнице.

Источник: глава ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака.

Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы.

Эта атака наделала много беды - в общей сложности пострадали 13 человек, у одного человека унесло жизнь".

Напомним: 18 июня российские оккупанты запустили три крылатые ракеты по нефтебазе в Новомосковском районе.

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Темы: Днепропетровская областьвойнапожарГСЧС
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