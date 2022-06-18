Росіяни завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині: 11 постраждалих

Російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждало 11 осіб.

Джерело: співрозмовники УП в керівництві Дніпропетровської області, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Пряма мова Лукашука: "Надвечір маємо декілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування. Наразі вся інформація з‘ясовується".

Деталі: Близько 20:45 Резніченко повідомив, що три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі. Троє людей ушпиталили з опіками.

За його словами, внаслідок повітряної атаки нафтобаза зруйновано. Рятувальники наразі гасять полум'я.

Після 21:30 співрозмовники УП повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 11. Один із постраждалих у тяжкому стані, троє – в середньому стані тяжкості, ще 7 отримали легкі травми.

Співробітники екстренної медицини спершу ушпиталили трьох людей, а ще восьмеро осіб згодом самостійно звернулися по допомогу до медичного закладу.

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Перша мить після ракетного удару Фото: місцеві telegram-канали регіону

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