Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині: 11 постраждалих

"Українська правда"Субота, 18 червня 2022, 20:17
Росіяни завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині: 11 постраждалих
наслідки ракетного удару. фото: валентин резніченко

Російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждало 11 осіб.

Джерело: співрозмовники УП в керівництві Дніпропетровської області, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Пряма мова Лукашука: "Надвечір маємо декілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування. Наразі вся інформація з‘ясовується".

Реклама:

Деталі: Близько 20:45 Резніченко повідомив, що три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі. Троє людей ушпиталили з опіками.

За його словами, внаслідок повітряної атаки нафтобаза зруйновано. Рятувальники наразі гасять полум'я.

Після 21:30 співрозмовники УП повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 11. Один із постраждалих у тяжкому стані, троє – в середньому стані тяжкості, ще 7 отримали легкі травми.

ВІДЕО ДНЯ

Співробітники екстренної медицини спершу ушпиталили трьох людей, а ще восьмеро осіб згодом самостійно звернулися по допомогу до медичного закладу.

Перша мить після ракетного удару
Перша мить після ракетного удару
Фото: місцеві telegram-канали регіону

Передісторія:

  • Уночі 18 червня в небі над Одещиною українські захисники збили дві російські ракети, запущені з берегових комплексів "Онікс" у Криму.
  • Рано вранці 18 червня шість крилатих ракет росіян влучили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, ще дві – поцілили в ТЕС.
  • Удень 18 червня росіяни запустили ракети по Кривому Рогу, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.
  • В оперативному командуванні ЗСУ "Південь" повідомили, що в акваторії Чорного моря на кораблях російського флоту готові до запуску 20 ракет типу "Калібр".

Теми: Дніпропетровська областьнафтаобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: