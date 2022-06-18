Росіяни завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині: 11 постраждалих
Російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждало 11 осіб.
Джерело: співрозмовники УП в керівництві Дніпропетровської області, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук
Пряма мова Лукашука: "Надвечір маємо декілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування. Наразі вся інформація з‘ясовується".
Деталі: Близько 20:45 Резніченко повідомив, що три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі. Троє людей ушпиталили з опіками.
За його словами, внаслідок повітряної атаки нафтобаза зруйновано. Рятувальники наразі гасять полум'я.
Після 21:30 співрозмовники УП повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 11. Один із постраждалих у тяжкому стані, троє – в середньому стані тяжкості, ще 7 отримали легкі травми.
Співробітники екстренної медицини спершу ушпиталили трьох людей, а ще восьмеро осіб згодом самостійно звернулися по допомогу до медичного закладу.
Передісторія:
- Уночі 18 червня в небі над Одещиною українські захисники збили дві російські ракети, запущені з берегових комплексів "Онікс" у Криму.
- Рано вранці 18 червня шість крилатих ракет росіян влучили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, ще дві – поцілили в ТЕС.
- Удень 18 червня росіяни запустили ракети по Кривому Рогу, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.
- В оперативному командуванні ЗСУ "Південь" повідомили, що в акваторії Чорного моря на кораблях російського флоту готові до запуску 20 ракет типу "Калібр".