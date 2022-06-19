Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дніпропетровщина: у лікарні помер ще один потерпілий від ракетного удару

Валентина РоманенкоНеділя, 19 червня 2022, 12:06
Дніпропетровщина: у лікарні помер ще один потерпілий від ракетного удару

Кількість жертв ракетного удару по Дніпропетровській області зросла до двох людей.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "Сумні новини, на жаль, не закінчуються. У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося.

Реклама:

Цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей.

Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети. Помстимося за кожного загиблого".

Що передувало: 18 червня російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області, загалом постраждали 13 людей. Один рятувальник загинув, двоє з опіками були ушпиталені.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: