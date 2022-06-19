Дніпропетровщина: у лікарні помер ще один потерпілий від ракетного удару

Кількість жертв ракетного удару по Дніпропетровській області зросла до двох людей.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "Сумні новини, на жаль, не закінчуються. У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося.

Цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей.

Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети. Помстимося за кожного загиблого".

Що передувало: 18 червня російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області, загалом постраждали 13 людей. Один рятувальник загинув, двоє з опіками були ушпиталені.