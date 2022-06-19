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Днепропетровщина: в больнице скончался еще один пострадавший от ракетного удара

Валентина РоманенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 12:06
Днепропетровщина: в больнице скончался еще один пострадавший от ракетного удара

Число жертв ракетного удара по Днепропетровской области возросло до двух человек.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Печальные новости, к сожалению, не заканчиваются. В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось.

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Этот вражеский "прилет" унес жизни двух человек.

Будьте прокляты все, кто посылает на нас ракеты. Отомстим за каждого погибшего".

Что предшествовало: 18 июня российские оккупанты запустили три крылатые ракеты по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, в общей сложности пострадали 13 человек. Один спасатель погиб, двое с ожогами были госпитализированы.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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