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Над Одещиною збили дві російських ракети

Роман ПетренкоНеділя, 19 червня 2022, 12:32
Над Одещиною збили дві російських ракети
фото ілюстративне

Вночі на 19 червня повітряні сили збили дві російських ракети типу "Онікс" над Одеською областю.

Джерело: речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в коментарі "Українській правді", ОК "Південь"

Деталі: Братчук уточнив УП, що це нові ракети – такого ж типу збивали й 18 червня.

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Зазначається, що Одещину знову атаковано двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.

Дослівно: "Ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведеться бойових дій, аби здійснювати психологічний тиск на населення і підривати економічні та стратегічні резерви держави.

Силами протиповітряної оборони зашкоджено втіленню підступних ворожих планів".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Уночі 18 червня ЗСУ збили дві російські крилаті ракети, які окупанти випустили з території тимчасово окупованого Криму.

Теми: Одеська областьобстрілвійнаРосія
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