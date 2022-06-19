Над Одесщиной сбили две российские ракеты

Ночью на 19 июня воздушные силы сбили две российские ракеты типа Оникс над Одесской областью.

Источник: спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в комментарии "Украинской правде", ОК "Юг"

Детали: Братчук уточнил УП, что это новые ракеты – такого же типа сбивали и 18 июня.

Отмечается, что Одесщина снова атакована двумя ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

Дословно: Враг пытается максимально разрушить инфраструктуру регионов, где не ведется боевых действий, чтобы оказывать психологическое давление на население и подрывать экономические и стратегические резервы государства.

Силами противовоздушной обороны повреждено воплощение коварных вражеских планов".

Напомним: Ночью 18 июня ВСУ сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные оккупантами с территории временно оккупированного Крыма.