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Над Одесщиной сбили две российские ракеты

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 12:32
фото иллюстративное

Ночью на 19 июня воздушные силы сбили две российские ракеты типа Оникс над Одесской областью.

Источник: спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в комментарии "Украинской правде", ОК "Юг"

Детали: Братчук уточнил УП, что это новые ракеты – такого же типа сбивали и 18 июня.

Отмечается, что Одесщина снова атакована двумя ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

Дословно: Враг пытается максимально разрушить инфраструктуру регионов, где не ведется боевых действий, чтобы оказывать психологическое давление на население и подрывать экономические и стратегические резервы государства.

Силами противовоздушной обороны повреждено воплощение коварных вражеских планов".

Напомним: Ночью 18 июня ВСУ сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные оккупантами с территории временно оккупированного Крыма.

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Темы: Одесская областьобстрелвойнаРосcия
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