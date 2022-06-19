Посол США: Україна не зазнає поразки, ми будемо підтримувати її скільки потрібно

Посол США Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

"Україна не зазнає поразки, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" - заявила Брінк.

За її словами, це дуже важливо для України і справді важливо для європейської безпеки.

"В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу" - заявила посол.

Вона також нагадала, що США залишають на розсуд українців питання про те, коли Україна вважатиме за можливе вести мирні переговори.

"Президент Байден вказував на те, що Володимир Зеленський казав, що всі війни закінчуються переговорами. Але ще раз: ми залишаємо вибір часу та змісту переговорів на розсуд українців" - зазначила Бріджит Брінк.

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