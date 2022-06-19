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Посол США: Україна не зазнає поразки, ми будемо підтримувати її скільки потрібно

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 13:48
Посол США: Україна не зазнає поразки, ми будемо підтримувати її скільки потрібно
Бріджит Брінк і Володимир Зеленський, фото U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Посол США Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

"Україна не зазнає поразки, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" - заявила Брінк.

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За її словами, це дуже важливо для України і справді важливо для європейської безпеки.

"В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу" - заявила посол.

Вона також нагадала, що США залишають на розсуд українців питання про те, коли Україна вважатиме за можливе вести мирні переговори.

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"Президент Байден вказував на те, що Володимир Зеленський казав, що всі війни закінчуються переговорами. Але ще раз: ми залишаємо вибір часу та змісту переговорів на розсуд українців" - зазначила Бріджит Брінк.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив британців, що їм потрібно "приготуватися до довгої війни", оскільки Путін вдається до кампанії виснаження.

Теми: війнаУкраїнаСШАРосія
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