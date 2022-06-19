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Посол США: Украина не терпит поражения, мы будем поддерживать ее сколько нужно

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 13:48
Посол США: Украина не терпит поражения, мы будем поддерживать ее сколько нужно
Бриджит Бринк и Владимир Зеленский, фото U.S. Embassy Kyiv Украина

Посол США Бриджит Бринк заявила, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом она сказала в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

"Украина не терпит поражение, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно" - заявила Бринк.

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По ее словам, это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности.

"В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе – это жизненно важно. Поэтому последствия действительно выходят за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу", - заявила посол.

Она также напомнила, что США оставляют на усмотрение украинцев вопрос о том, когда Украина сочтет возможным вести мирные переговоры.

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Президент Байден указывал на то, что Владимир Зеленский говорил, что все войны заканчиваются переговорами. Но еще раз: мы оставляем выбор времени и содержания переговоров по усмотрению украинцев" - отметила Бриджит Бринк.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил британцев, что им нужно "приготовиться к долгой войне", поскольку Путин прибегает к кампании истощения.

Темы: войнаУкраинаСШАРосcия
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