Посол США: Украина не терпит поражения, мы будем поддерживать ее сколько нужно

Посол США Бриджит Бринк заявила, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом она сказала в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

"Украина не терпит поражение, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно" - заявила Бринк.

По ее словам, это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности.

"В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе – это жизненно важно. Поэтому последствия действительно выходят за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу", - заявила посол.

Она также напомнила, что США оставляют на усмотрение украинцев вопрос о том, когда Украина сочтет возможным вести мирные переговоры.

Президент Байден указывал на то, что Владимир Зеленский говорил, что все войны заканчиваются переговорами. Но еще раз: мы оставляем выбор времени и содержания переговоров по усмотрению украинцев" - отметила Бриджит Бринк.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил британцев, что им нужно "приготовиться к долгой войне", поскольку Путин прибегает к кампании истощения.