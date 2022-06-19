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Росіяни не довіряють місцевим колаборантам у Херсоні та замінюють на своїх – облрада

Роман ПетренкоНеділя, 19 червня 2022, 15:12
Росіяни не довіряють місцевим колаборантам у Херсоні та замінюють на своїх – облрада
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКРАДИ ДО ЗАХОПЛЕННЯ ОКУПАНТАМИ

Перший заступник голови облради Херсонської області Юрій Соболевський розповів, що окупанти не довіряють місцевим колаборантам і почали замінювати зовнішніми кадрами з ОРДЛО.

Джерело: Соболевський у Facebook

Пряма мова Соболевського: "Провали окупаційних властей у їхніх спробах зломити мешканців, зломити їхню любов до України, суттєво підірвало довіру орків до тих колабарантів, які мали стати "обласною владою" та організовувати нове життя у форматі російського світу.

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Тому вже зараз ми спостерігаємо процес їхнього фізичного заміщення та відкрите зміщення центрів прийняття рішень у Херсонській області. Фейкову обласну адміністрацію "підсилюють" зовнішніми кадрами з ЛДНР, а офіс партії "Єдина Росія" взагалі починає жити самостійним життям, переходячи від "гуманітарної допомоги" до організації прийомів офіційних візитів посадових осіб та депутатів РФ, масових заходів та формування політики в області.

Причому роблять це не особливо зважаючи на позицію обласної адміністрації".

Деталі: Соболевський вважає, що колаборанти та зрадники шукають вихід із ситуації, щоб уникнути кримінальної відповідальності після звільнення Херсонщини від окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 18 червня на херсонському проспекті Адмірала Сенявіна вибухнула автівка колаборанта та начальника виправної колонії Євгена Соболєва, окупанти казали, що це робота "українських партизанів".

Теми: ХерсонокупаціяРосіяколаборація
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