У Херсоні підірвали автівку начальника колонії, який перейшов на бік росіян

На херсонському проспекті Адмірала Сенявіна вибухнула автівка колаборанта та начальника виправної колонії Євгена Соболєва, окупанти кажуть, що це робота "українських партизанів".

Джерело: місцеве видання "Мост", "Суспільне Херсон", "РИА Новости"

Деталі: Через вибух у сусідніх будинках повилітали вікна, пошкодились дерева на вулиці тощо.

ЗМІ пишуть, що вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий.

Військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

Оновлено: Кремлівські ЗМІ заявляють, що українці вчинили замах на начальника Північної виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.

Уточнюється, що він у лікарні із пораненнями, його життю нічого не загрожує.

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