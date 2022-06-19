Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне не доверяют местным коллаборантам в Херсоне и заменяют на своих – облсовет

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 15:12
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ХЕРСОНСКОГО ГОРСОВЕТА ДО ЗАХВАТА ОККУПАНТАМИ

Первый заместитель главы облсовета Херсонской области Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты не доверяют местным коллаборантам и начали из заменять внешними кадрами с ОРДЛО.

Источник: Соболевский в Facebook

Прямая речь Соболевского: "Провалы окупационных властей в их попытках сломить жителей, сломить их любовь к Украине, существенно подорвало доверие орков к тем колабарантам, которые должны были стать "областной властью" и организовывать новую жизнь в формате русского мира.

Поэтому уже сейчас мы наблюдаем процесс их физического замещения и открытое смещение центров принятия решений в Херсонской области. Фейковую областную администрацию "усиливают" внешними кадрами с ЛДНР, а офис партии "Единая Россия" вообще начинает жить самостоятельной жизнью, переходя от "гуманитарной помощи" к организации приемов официальных визитов должностных лиц и депутатов РФ, массовых мероприятий и формированию политики в области.

Причем делают это не особо считаясь с позицией областной администрации".

Детали: Соболевский считает, что коллаборанты и предатели ищут выход из ситуации, чтобы избежать уголовной ответственности после освобождения Херсонщины от оккупантов.

Напомним: На херсонском проспекте Адмирала Сенявина взорвался автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева, оккупанты говорят, что это работа "украинских партизан".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХерсоноккупацияРосcияколлаборационизм
Главное сегодня

Макрон теряет свое большинство в парламенте – опрос

Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов

Экс-премьер Британии рассказал, как Путин читал ему досье в Москве и посадил на низкий стул

ВСУ отбили вражеский штурм возле села Берестово – сводка Генштаба

В Киеве возобновляют движение авто еще двумя мостами

Папа Римский обратился к паломникам: Спрашивайте себя каждый день, что вы сделали для Украины

Все новости...
Херсон
Мэр Федоров: ВСУ продвинулись от Запорожья к Мелитополю на 10 км
Оккупанты собираются установить в Херсоне памятник Екатерине Второй
Рамштайн-3, смерть героев, бои в Северодонецке, российские кураторы оккупированных территорий – главное о войне на этой неделе
Последние новости
22:13
Франция предложила Болгарии механизм разрешения спора с Северной Македонией
22:09
фото, видеоАвстралия начала поставки в Украину бронетранспортеров M113
21:45
Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень
21:28
Макрон теряет свое большинство в парламенте – опрос
21:15
Из-за лесного пожара под Берлином проведена массовая эвакуация
20:41
фотоЗеленский поздравил "своего друга" Джонсона с днем ​​рождения в Instagram
20:37
РосСМИ пишут, что командиров "Азова" вывезли в СИЗО "Лефортово" в Москве
20:28
Их убила Россия. Кем были, где работали и как погибли украинские медики
20:19
В правительстве объяснили, что даст Украине статус кандидата в члены ЕС
19:53
Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов
Все новости...