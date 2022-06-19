Россияне не доверяют местным коллаборантам в Херсоне и заменяют на своих – облсовет

Первый заместитель главы облсовета Херсонской области Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты не доверяют местным коллаборантам и начали из заменять внешними кадрами с ОРДЛО.

Источник: Соболевский в Facebook

Прямая речь Соболевского: "Провалы окупационных властей в их попытках сломить жителей, сломить их любовь к Украине, существенно подорвало доверие орков к тем колабарантам, которые должны были стать "областной властью" и организовывать новую жизнь в формате русского мира.

Реклама:

Поэтому уже сейчас мы наблюдаем процесс их физического замещения и открытое смещение центров принятия решений в Херсонской области. Фейковую областную администрацию "усиливают" внешними кадрами с ЛДНР, а офис партии "Единая Россия" вообще начинает жить самостоятельной жизнью, переходя от "гуманитарной помощи" к организации приемов официальных визитов должностных лиц и депутатов РФ, массовых мероприятий и формированию политики в области.

Причем делают это не особо считаясь с позицией областной администрации".

Детали: Соболевский считает, что коллаборанты и предатели ищут выход из ситуации, чтобы избежать уголовной ответственности после освобождения Херсонщины от оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: На херсонском проспекте Адмирала Сенявина взорвался автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева, оккупанты говорят, что это работа "украинских партизан".