Верховная Рада поддержала строительство бомбоубежищ в каждом новом доме

Народные депутаты приняли законопроект, который требует от застройщиков проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом здании.

Источник: telegram-канал главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, telegram-канал народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка

Прямая речь Шуляк: "Война показала, что в Украине мало надежных укрытий. Значительная часть не оборудована эвакуационными выходами, без доступа к системам водоснабжения и водоотвода, не приспособлена для хранения продуктов питания, не говоря уже о способности защитить население в случае применения оружия массового поражения .

Реклама:

Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, потому что иначе ее не утвердят".

Детали: Орган государственного архитектурно-строительного контроля теперь может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик не завершит работы по оборудованию бомбоубежища.

Законопроект №7398 также содержит норму о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, закон упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как следует содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.

Что было раньше: Законопроект был внесен на рассмотрение народных депутатов 24 мая.