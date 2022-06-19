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Український уряд веде перемовини з МакДональдз, аби відновити роботу ресторанів мережі

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 19:53
Український уряд веде перемовини з МакДональдз, аби відновити роботу ресторанів мережі
макдональдз на хрещатику 2020 рік. фото: getty images

Український уряд співпрацює з керівництвом фаст-фуд мережі McDonald’s над тим, аби відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.

Джерело: facebook-сторінка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова Кулеби: "З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися. 

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Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДональдз є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається.

І сьогодні хочу побажати, щоб кожен український батько вже невдовзі зміг провести маленький сімейний ритуал і ощасливити дітей походом в МакДональдз або замовленням з нього. Але це не скасовує обов’язків приготувати щось смачне дітям вдома". 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну мережа "МакДональдз" призупинила роботу своїх ресторанів до завершення воєнного стану. Співробітникам ресторанів продовжують виплачувати заробітну плату в повному обсязі.
  • Керівництво мережі вирішило роздати свою їжу зі складів на потреби українців.
  • У соцмережах співробітники ресторанів поширювали інформацію, що нібито менеджери "МакДональдз" телефонували їм і питали, чи готові вони вийти на роботу в серпні.
  • 16 травня мережа "МакДональдз" вирішила повністю вийти з російського ринку, бо наявність ресторанів компанії в Росії "суперечить цінностям компанії". Таким чином фаст-фуд гігант завершив історію своєї робти в Росії, які почалась з відкриття ресторану в Москві у 1990 році. Перед цим фаст-фуд корпорація тимчасово припинила роботу своїх ресторанів у Росії.
  • Потужності й нерухомість продали власнику франшизи, який відкрив ресторани з подібним меню й айдентикою під назвою "Вкусно и точка".

Теми: бізнесекономікаВоєнний станінвестиції
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