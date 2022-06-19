Український уряд веде перемовини з МакДональдз, аби відновити роботу ресторанів мережі

Український уряд співпрацює з керівництвом фаст-фуд мережі McDonald’s над тим, аби відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.

Джерело: facebook-сторінка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова Кулеби: "З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися.

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Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДональдз є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається.

І сьогодні хочу побажати, щоб кожен український батько вже невдовзі зміг провести маленький сімейний ритуал і ощасливити дітей походом в МакДональдз або замовленням з нього. Але це не скасовує обов’язків приготувати щось смачне дітям вдома".

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