Український уряд веде перемовини з МакДональдз, аби відновити роботу ресторанів мережі

Український уряд співпрацює з керівництвом фаст-фуд мережі McDonald’s над тим, аби відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.

Джерело: facebook-сторінка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова Кулеби: "З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися.

Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДональдз є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається.

І сьогодні хочу побажати, щоб кожен український батько вже невдовзі зміг провести маленький сімейний ритуал і ощасливити дітей походом в МакДональдз або замовленням з нього. Але це не скасовує обов’язків приготувати щось смачне дітям вдома".

Передісторія:

На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну мережа "МакДональдз" призупинила роботу своїх ресторанів до завершення воєнного стану. Співробітникам ресторанів продовжують виплачувати заробітну плату в повному обсязі.

Керівництво мережі вирішило роздати свою їжу зі складів на потреби українців.

У соцмережах співробітники ресторанів поширювали інформацію, що нібито менеджери "МакДональдз" телефонували їм і питали, чи готові вони вийти на роботу в серпні.

16 травня мережа "МакДональдз" вирішила повністю вийти з російського ринку, бо наявність ресторанів компанії в Росії "суперечить цінностям компанії". Таким чином фаст-фуд гігант завершив історію своєї робти в Росії, які почалась з відкриття ресторану в Москві у 1990 році. Перед цим фаст-фуд корпорація тимчасово припинила роботу своїх ресторанів у Росії.

Потужності й нерухомість продали власнику франшизи, який відкрив ресторани з подібним меню й айдентикою під назвою "Вкусно и точка".