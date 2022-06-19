Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов

Украинское правительство сотрудничает с руководством фаст-фуд сети McDonald's над тем, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине в ближайшее время.

Источник: facebook-страница министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь Кулебы: "С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться.

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Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДональдз является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается.

И сегодня хочу пожелать, чтобы каждый украинский отец уже скоро смог провести маленький семейный ритуал и осчастливить детей походом в МакДональдз или заказом из него. Но это не отменяет обязанностей приготовить что-нибудь вкусное детям дома".

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