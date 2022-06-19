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Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов

Денис КарловскийВоскресенье, 19 июня 2022, 19:53
Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов
макдональдс на крещатике 2020 год. фото: getty images

Украинское правительство сотрудничает с руководством фаст-фуд сети McDonald's над тем, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине в ближайшее время.

Источник: facebook-страница министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь Кулебы: "С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться.

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Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДональдз является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается.

И сегодня хочу пожелать, чтобы каждый украинский отец уже скоро смог провести маленький семейный ритуал и осчастливить детей походом в МакДональдз или заказом из него. Но это не отменяет обязанностей приготовить что-нибудь вкусное детям дома".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале широкомасштабного вторжения России в Украину сеть "МакДональдс" приостановила работу своих ресторанов до завершения военного положения. Сотрудникам ресторанов продолжают выплачивать заработную плату в полном объеме.
  • Руководство сети решило раздать свою еду со складов на нужды украинцев.
  • В соцсетях сотрудники ресторанов распространяли информацию, что якобы менеджеры "МакДональдз" звонили по телефону и спрашивали, готовы ли они выйти на работу в августе.
  • 16 мая сеть "МакДональдс" решила полностью выйти из российского рынка, поскольку наличие ресторанов компании в России "противоречит ценностям компании". Таким образом, фаст-фуд гигант завершил историю своей работы в России, которая началась с открытия ресторана в Москве в 1990 году. Перед этим фастфуд корпорация временно прекратила работу своих ресторанов в России.
  • Мощности и недвижимость продали владельцу франшизы, открывшему рестораны с подобным меню и айдентикой под названием "Вкусно и точка".

Темы: бизнесэкономикаВоенное положениеинвестиции
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