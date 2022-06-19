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В уряді пояснили, що дасть Україні статус кандидата у члени ЄС

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 20:19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав 6 переваг, які дасть Україні отримання  статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шмигаль написав на своїй сторінці у facebook.

"Рух до ЄС дозволить модернізувати нашу державу, і ми зацікавлені зробити всі зміни якнайшвидше. Україна — це Європа і невдовзі Україна буде членом Європейського Союзу",- пише він.

Також Шмигаль назвав переваги, які має надати Україні статус кандидата у члени ЄС.

"По-перше, це юридичне закріплення європейського майбутнього України. Це означає, що Україна не просто потенційно колись може приєднатися до ЄС, а що процес запущено, і вона відповідає вже значній кількості критеріїв, які висуваються до кандидатів.

Підготовка до членства передбачатиме завершення всеохопної трансформації всіх сфер. У цьому Україну постійно підтримуватиме Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу.

Україна стане повноправним членом програм та ініціатив ЄС, відкритих як для країн ЄС, так і країн зі статусом кандидата на членство. Україна, як країна-кандидат, матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політик ЄС.

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Отримавши статус-кандидата та розпочавши рух до членства, Україна ставатиме більш привабливою для інвесторів. Бізнес-клімат наближатиметься до умов, як у країнах ЄС — інвестори діятимуть на ринку, який є передбачуваним, а бізнес — захищеним. Привабливість для інвесторів також потребуватиме надійних гарантій безпеки після перемоги над росією.

Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС (Інструмент передвступної допомоги, IPA). Така допомога може надаватися через гранти, інвестиції або як технічна допомога.

Крім того, акумулюючи кошти для відновлення України сьогодні через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС ставитиметься до таких інвестицій не як до післявоєнної відбудови третьої країни, а інвестування в добробут потенційного майбутнього члена ЄС",- перераховує прем’єр.

Нагадаємо,  17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

Остаточне рішення про надання Україні такого статусу буде прийнято 23-24 червня під час засідання Європейської ради.

Детальніше про умови надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, читайте у статті  Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус

Теми: ЄСєвроінтеграціяКабінет міністрів
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