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В правительстве объяснили, что даст Украине статус кандидата в члены ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 20:19

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал 6 преимуществ, которые даст Украине получение статуса кандидата в члены Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шмыгаль написал на своей странице в facebook.

"Движение в ЕС позволит модернизировать наше государство, и мы заинтересованы сделать все изменения как можно быстрее. Украина — это Европа, и вскоре Украина будет членом Европейского Союза",- пишет он.

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Также Шмыгаль назвал преимущества, которые должен предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Во-первых, это юридическое закрепление европейского будущего Украины. Это значит, что Украина не просто потенциально когда-нибудь может присоединиться к ЕС, а что процесс запущен, и она отвечает уже значительному количеству выдвигаемых к кандидатам критериев.

Подготовка к членству будет предусматривать завершение всеобъемлющей трансформации всех сфер. В этом Украине будет постоянно поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь.

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Украина станет полноправным членом программ и инициатив ЕС, открытых как для стран ЕС, так и со статусом кандидата на членство. Украина, как страна-кандидат, будет иметь более широкие возможности для того, чтобы ее голос был услышан при формировании политик ЕС.

Получив статус-кандидата и приступив к членству, Украина будет становиться более привлекательной для инвесторов. Бизнес-климат будет приближаться к условиям, как в странах ЕС — инвесторы будут действовать на предсказуемом рынке, а бизнес — защищенным. Привлекательность для инвесторов также нуждается в надежных гарантиях безопасности после победы над россией.

Украине будет доступна финансовая помощь для готовящихся к вступлению в ЕС стран (Инструмент предвступительной помощи, IPA). Такая помощь может предоставляться через гранты, инвестиции или в качестве технической помощи.

Кроме того, аккумулируя средства для восстановления Украины сегодня через специальный трастовый фонд солидарности, ЕС будет относиться к таким инвестициям не как к послевоенному восстановлению третьей страны, а инвестированию в благосостояние потенциального будущего члена ЕС", - перечисляет премьер.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Окончательное решение о предоставлении Украине такого статуса будет принято 23-24 июня на заседании Европейского совета.

Подробнее об условиях предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, читайте в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус

Темы: ЕСевроинтеграцияКабинет министров
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