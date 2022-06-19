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Австралія почала постачання Україні бронетранспортерів M113

Катерина ТищенкоНеділя, 19 червня 2022, 22:09
Підготовка бронетранспортера M113AS4 для Збройних сил України, скріншот

Австралія вже передала Україні 4 із 14 обіцяних бронетранспортерів M113 в рамках нової партії військової допомоги.

Джерело: австралійський телеканал 9NEWS, "Мілітарний"

Дослівно 9NEWS: "Перші чотири з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4 були завантажені в український вантажний літак минулого тижня та доставлені в Україну в рамках пакету військової допомоги на суму 285 мільйонів доларів".

Деталі: Як повідомляє портал "Мілітарний", австралійська версія M113 – це модернізація 2007 року, M113AS4.

M113AS4 має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Також дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.

Бронетранспортер отримав зміни і в озброєнні. M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

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У M113AS4 встановлений двигун MTU 6V199TE потужністю 355 к.с. та нова трансмісія. Корпус машини став більшим на 660 мм порівняно з базовою версією. Тому у M113AS4 додали ще одну пару опорних катків.

Україна отримала і планує додатково отримати M113 ще від низки країн: США, Данія, Нідерланди, Португалія та Литва.

Що передувало: 19 травня уряд Австралії затвердив рішення передати Україні нову партію зброї, що складається з 14 гусеничних бронетранспортерів М113 та 20 бронемашин Bushmaster. Вартість озброєння становить $60 млн. 

Австралія раніше вже надала Україні шість легких буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 захищених мобільних транспортних засобів Bushmaster, 14 захищених систем озброєння, військове спорядження.

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Теми: Австраліязброя
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