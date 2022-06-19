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Австралия начала поставки в Украину бронетранспортеров M113

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 22:09
Австралия начала поставки в Украину бронетранспортеров M113
Подготовка бронетранспортера M113AS4 для Вооруженных Сил Украины, скриншот

Австралия уже передала Украине 4 из 14 обещанных бронетранспортеров M113 в рамках новой партии военной помощи.

Источник: австралийский телеканал 9NEWS, "Милитарный"

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Дословно 9NEWS: "Первые четыре из 14 австралийских бронетранспортеров M113AS4 были загружены в украинский грузовой самолет на прошлой неделе и доставлены в Украину в рамках пакета военной помощи на сумму 285 миллионов долларов".

Детали: Как сообщает портал "Милитарный", австралийская версия M113 – это модернизация 2007 года, M113AS4.

M113AS4 имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм. Также днище машины защищает экипаж от взрывов мин и самодельных взрывных устройств.

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Бронетранспортер получил изменения и в вооружении. M113AS4 имеет башню, в которой расположен модернизированный 12,7 мм пулемет Browning M2HB-QCB.

 

В M113AS4 установлен двигатель MTU 6V199TE мощностью 355 л.с. и новая трансмиссия. Корпус машины стал больше на 660 мм по сравнению с базовой версией. Поэтому в M113AS4 добавили еще одну пару опорных катков.

Украина получила и планирует дополнительно получить M113 от ряда стран: США, Дания, Нидерланды, Португалия и Литва.

Что предшествовало: 19 мая правительство Австралии утвердило решение передать Украине новую партию оружия, состоящую из 14 гусеничных бронетранспортеров М113 и 20 бронемашин Bushmaster. Стоимость вооружения составляет $60 млн.

Австралия уже предоставила Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, военное снаряжение.

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Темы: Австралияоружие
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