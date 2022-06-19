Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралия начала поставки в Украину бронетранспортеров M113

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 22:09
Подготовка бронетранспортера M113AS4 для Вооруженных Сил Украины, скриншот

Австралия уже передала Украине 4 из 14 обещанных бронетранспортеров M113 в рамках новой партии военной помощи.

Источник: австралийский телеканал 9NEWS, "Милитарный"

Дословно 9NEWS: "Первые четыре из 14 австралийских бронетранспортеров M113AS4 были загружены в украинский грузовой самолет на прошлой неделе и доставлены в Украину в рамках пакета военной помощи на сумму 285 миллионов долларов".

Детали: Как сообщает портал "Милитарный", австралийская версия M113 – это модернизация 2007 года, M113AS4.

M113AS4 имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм. Также днище машины защищает экипаж от взрывов мин и самодельных взрывных устройств.

Бронетранспортер получил изменения и в вооружении. M113AS4 имеет башню, в которой расположен модернизированный 12,7 мм пулемет Browning M2HB-QCB.

ВИДЕО ДНЯ
 

В M113AS4 установлен двигатель MTU 6V199TE мощностью 355 л.с. и новая трансмиссия. Корпус машины стал больше на 660 мм по сравнению с базовой версией. Поэтому в M113AS4 добавили еще одну пару опорных катков.

Украина получила и планирует дополнительно получить M113 от ряда стран: США, Дания, Нидерланды, Португалия и Литва.

Что предшествовало: 19 мая правительство Австралии утвердило решение передать Украине новую партию оружия, состоящую из 14 гусеничных бронетранспортеров М113 и 20 бронемашин Bushmaster. Стоимость вооружения составляет $60 млн.

Австралия уже предоставила Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, военное снаряжение.

Читайте также: От "Джавелинов" до HIMARS. Эволюция поставок западного оружия на войне в Украине

Темы: Австралияоружие
Главное сегодня

Россия препятствует своим вооруженным силам в войне в Украине – ISW

Польша давно находится "под прицелом России" – спецслужбы

Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян и их опорный пункт

Зеленский: Начинается историческая неделя, ожидаем усиления вражеской активности

Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов

Экс-премьер Британии рассказал, как Путин читал ему досье в Москве и посадил на низкий стул

Все новости...
На фронте погиб командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин
В Черниговской области возможны ракетные удары по ж/д объектам – ОВА
Николаевщина: россияне ударили по Очакову, есть погибший и раненые
РосСМИ пишут, что командиров "Азова" вывезли в СИЗО "Лефортово" в Москве
Последние новости
06:15
УЗ назначила эвакуационный поезд из Покровска во Львов
05:16
Посол сообщил, когда Болгария сможет получать азербайджанский газ в полном объеме
04:17
Парламентские выборы во Франции: Макрон потерял свое большинство
03:31
Россия препятствует своим вооруженным силам в войне в Украине – ISW
02:36
Враг пополнил состав корабельной группировки в Черном море – ОК "Юг"
01:55
На юге ВСУ уничтожили 28 оккупантов и вражескую военную технику
01:25
фото, видеоВо Львове горела церковь УПЦ МП
00:48
Польша давно находится "под прицелом России" – спецслужбы
00:12
Восток: ВСУ уничтожили 14 оккупантов, вражеские тягачи и САУ
00:00
Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян и их опорный пункт
Все новости...