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Удар по Львівщині: росіяни запустили з моря 4 ракети по залізничних переїздах

Олена РощінаЧетвер, 2 червня 2022, 10:00
Залізниця, фото dp.uz.gov.ua

Внаслідок ракетного удару, завданого російською армією ввечері 1 червня, у Стрийському та Самбірському районах пошкоджено залізничні переїзди й колії. 

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький 

Пряма мова: "Вчора вночі у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Удару було завдано по залізничному полотну, по переїздах залізничних. 

На даний момент і всю ніч "Укрзалізниця" спільно з вибухотехніками працюють над подоланням наслідків завданого удару. Сподіваємося, в швидкі терміни вдасться повністю відновити дані переїзди". 

Деталі: За даними Козицького, по залізниці влучили чотири крилаті ракети, які росіяни запускали з акваторії Чорного моря.

Об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються

"Укрзалізниця" о 09:23 повідомила, що "рух ушкодженою ділянкою частково відновлено", але вимушені затримки ще зберігаються для низки поїздів.

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Внаслідок ракетного удару поранено 5 людей, смертельних випадків не було. З п’яти поранених (3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському), чотири людини у стані середньої важкості, вони у лікарнях області, ще одна має легкі поранення – її не госпіталізовували. 

Передісторя: 1 червня на території Стрийського району Львівської області пролунали вибухи. Росіяни завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі. П’ятеро людей отримали поранення.

Теми: Львівщинавійназалізниця
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