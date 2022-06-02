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ЗСУ посунули росіян на декількох вулицях Сєвєродонецька – ОДА

Роман ПетренкоЧетвер, 2 червня 2022, 12:04
ЗСУ посунули росіян на декількох вулицях Сєвєродонецька – ОДА
НАСЛІДКИ БОЙОВИХ ДІЙ У СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ 30 ТРАВНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Глава Луганської обласної держадміністрації повідомив, що із декількох вулиць Сєвєродонецька вдалося посунути окупаційні війська.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ з декількох напрямків – із боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки.

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Зараз найкраща для них ціль – Сєвєродонецьк, але за ніч успіхів по Сєвєродонецьку не було. Вони контролюють більшу частину міста.

Вчора наші хлопці робили контратаки, вдалося на декількох вулицях міста ворога посунули".

Деталі: Гайдай запевнив, що з українцями, які перебувають у бомбосховищах, є зв’язок та вони забезпечені усім необхідним.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські загарбники окупували 80% території міста Сєвєродонецьк на Луганщині, але українські захисники здійснили низку контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійнаРосія
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