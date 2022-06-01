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Окуповано 80% Сєвєродонецька, але ЗСУ контратакували й захопили полонених

Денис КарловськийСереда, 1 червня 2022, 20:25
Окуповано 80% Сєвєродонецька, але ЗСУ контратакували й захопили полонених
Наслідки бойових дій у сєвєродонецьку 30 травня. фото: getty images

Російські загарбники окупували 80% території міста Сєвєродонецьк на Луганщині, але українські захисники здійснили низку контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків.

Джерело: очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Навіть сьогодні наші хлопці здійснювали такі пробні контратаки, навіть на деяких вулицях відсунули трохи росіян на їхній бік. Захопили полонених – зараз подивимося, що вони розкажуть. Шестеро.

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Деталі: Очільник Луганської ОВА підтвердив, що ворожі війська мають намір після цього захопити Лисичанськ.

Гайдай сказав, що наразі в усіх населених пунктах Луганщини небезпечно, бо всюди тривають обстріли з різного виду озброєння. Також в околицях Попасної тривають важкі бої між Збройними силами України й російськими окупантами.

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Попри нищівні обстріли загарбників, військовій адміністрації вдається привозити гуманітарну допомогу в Гірську громаду й Лисичанськ, насамперед питну воду й установки фільтрування води.

Крім того, впродовж 1 червня українська влада зуміла евакуювати кількох людей з території Гірської громади. Однак він додав, що евакуація дуже небезпечна, і в минулі дні гинули люди навіть у броньованих машинах евакуації.

Передісторія: 

  • Росіяни планують операцію із зачистки околиць Сєвєродонецька.
  • 30 травня російські війська обстріляли броньований автомобіль, який евакуював мешканців Сєвєродонецька. У ньому також їхав французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхоф, який загинув від отриманих травм.

Теми: Луганська областьСєвєродонецькбойові діїДонбас
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