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Українські військові будуть самі вирішувати, на яку відстань стріляти з HIMARS – посол США

Денис КарловськийЧетвер, 2 червня 2022, 17:57
HIMARS. фото ілюстративне: сайт виробника lockheed-martin

Посол США в Україні Бріджит Брінк сказала, що командування Збройних сил України буде самостійно ухвалювати рішення щодо дальності ударів з установок HIMARS, які американська влада планує передати найближчим часом.

Джерело: брифінг новопризначеного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк

Пряма мова Брінк: "Уряд США учора підписав акт про надання пакету збройної допомоги України коштом 700 мільйонів доларів. У цьому пакеті включили також артилерійські установки HIMARS. Насамперед їхнє надання має допомогти Україні досягти більшої точності в ураженні ворожих цілей, але також і отримати артилерійське озброєння з більшою дальністю, ніж є (на озброєнні ЗСУ – УП) зараз. Питання відстані ударів (з цих установок – УП) буде вирішуватися Збройними силами України самостійно".

Деталі: За її словами, адміністрація президента США Джо Байдена в подальшому буде ухвалювати наступні пакети збройної допомоги за рахунок коштів, передбачених законом щодо допомоги Україні на 40 мільярдів.

Кількість та типи озброєння, яких потребуватиме Україна, будуть уточнюватися в ході консультацій між американською владою та українським військово-політичним керівництвом, зважаючи на перебіг бойових дій. США зацікавлені в тому, аби надати ЗСУ самі ті види озброєння, які нагально потрібні на лінії фронту.

Брінк заявила, що вона дуже рада очолити команду дипломатів США в Україні. За її словами, вона не воліла би працювати зараз в іншому місці на планеті, бо в Україні вирішується доля Європи, тож вона хоче допомогти Україні відстояти незалежність.

Американська посол наголосила, що уряд США буде надавати Україні необхідну допомогу і підтримку до моменту перемоги України у війні з Росією. Окрім цього, американські дипломати будуть активно залучені в процес координації збройної допомоги від інших партнерів України та її транспортування.

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Довідково: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є сучасним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

Дальність ураження з цього комплексу сягає до 300 кілометрів.

Передісторія:

  • Учора 1 червня адміністрація президента США схвалила надання одинадцятого пакету збройної допомоги Україні на суму 700 мільйонів доларів. На сайті Білого дому оприлюднили заяву Байдена, в якій він підтвердив надання Україні установок HIMARS.
  • 30 травня президент Байден заявив, що США не будуть давати Україні зброю, яка буде здатна вражати цілі на території Росії.
  • За даними американських журналістів, посадовці США досягли негласних політичних домовленостей з представниками українського військово-політичного керівництва, що Україна не буде використовувати ці комплекси для ведення наступальних дій на території Росії та ударів по цілях на території РФ.
  • Американські ЗМІ зі своїх джерел дізналися, що США нададуть Україні лише ті боєприпаси до цих комплексів, які сумісні з їхнім використанням як реактивних систем залпового вогню (дальністю ураження до 80 км), проте виключають можливість їхнього функціонального використання як оперативно-тактичних комплексів для завдання ударів у стратегічному тилу противника (дальністю ураження до 300 км).

Теми: СШАзброяЗбройні сили
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