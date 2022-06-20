В Ізюмському районі снаряд влучив у водойму, де купалися двоє дітей – ОГП

За останню добу офіційно підтверджене число дітей, які загинули в Україні внаслідок війни, не змінилося – 323, проте зросла кількість поранених неповнолітніх – 586.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів станом на ранок 20 червня

Деталі: 19 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Залізне Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка.

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19 червня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення.

Загалом щонайменше 909 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За наявними даними, найбільше дітей постраждало в Донецькій області – 302, Харківській – 173, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

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