Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ізюмському районі снаряд влучив у водойму, де купалися двоє дітей – ОГП

Олена РощінаПонеділок, 20 червня 2022, 08:46

За останню добу офіційно підтверджене число дітей, які загинули в Україні внаслідок війни, не змінилося – 323, проте зросла кількість поранених неповнолітніх – 586.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів станом на ранок 20 червня

Деталі: 19 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Залізне Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка.

19 червня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення.

Загалом щонайменше 909 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За наявними даними, найбільше дітей постраждало в Донецькій області – 302, Харківській  – 173, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: дітивійнапрокуратура
Головне сьогодні

відеоЖурналісти з’ясували, де живе Кива в Підмосков’ї

У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні – Гайдай 

оновленоВійськове авто з боєкомплектом горіло на Полтавщині, є постраждалий

Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО

Жорстоке вбивство дівчат у Києві: обвинувачений отримав довічне, спільниця - 13 років тюрми

Путін збирається в гості до Лукашенка

Усі новини...
діти
Росіяни обстріляли Харків і область, поранено трьох дітей
Росія порахувала, що вже викрала понад 300 тисяч українських дітей
Дитина боїться, що тата вб'ють окупанти: як працювати зі страхом та допомогти сприйняти реальність
Останні новини
23:02
Верещук закликала мешканців Херсонщини виїжджати через окупований Крим
23:02
Тайвань дасть кошти на відбудову Бучі – мер
23:01
фотоУ центрі Тбілісі – мітинг на підтримку євроінтеграції Грузії
22:50
Економічні новини 20 червня: українська ІТ-армія зриває виступ Путіна, Китай імпортує рекордний обсяг нафти з РФ
22:49
Топдипломат ЄС про конфлікт Литви і Росії щодо санкцій: Ми перевіримо, чи все там законно
22:41
відеоЖурналісти з’ясували, де живе Кива в Підмосков’ї
22:37
Угорщина продовжила бездозвільний режим для українських перевізників до "транспортного безвізу"
22:30
Контроль над Метьолкіним не дасть РФ переваги у битві за Сєвєродонецьк – глава райадміністрації
22:20
Потяг із Харкова до Івано-Франківська стане на три години довше задля безпеки
22:11
Донеччина: 3 загиблих і 2 поранених цивільних за добу
Усі новини...