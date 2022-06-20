В Изюмском районе снаряд попал в водоем, где купались двое детей – ОГП

За последние сутки официально подтвержденное число детей, погибших в Украине в результате войны, не изменилось – 323, однако возросло количество раненых несовершеннолетних – 586.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров по состоянию на утро 20 июня

Детали: 19 июня в результате обстрела оккупантами г. Железное Донецкой области получила ранение 8-летняя девочка.

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19 июня в Изюмском районе Харьковской области в водоем, где купались двое детей 13 и 14 лет, попал снаряд, который сдетонировал. Дети получили осколочные ранения.

В целом по меньшей мере 909 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По имеющимся данным, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 302, Харьковской – 173, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

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