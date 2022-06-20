Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Изюмском районе снаряд попал в водоем, где купались двое детей – ОГП

Елена РощинаПонедельник, 20 июня 2022, 08:46

За последние сутки официально подтвержденное число детей, погибших в Украине в результате войны, не изменилось – 323, однако возросло количество раненых несовершеннолетних – 586.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров по состоянию на утро 20 июня

Детали: 19 июня в результате обстрела оккупантами г. Железное Донецкой области получила ранение 8-летняя девочка.

Реклама:

19 июня в Изюмском районе Харьковской области в водоем, где купались двое детей 13 и 14 лет, попал снаряд, который сдетонировал. Дети получили осколочные ранения.

В целом по меньшей мере 909 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По имеющимся данным, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 302, Харьковской – 173, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

ВИДЕО ДНЯ

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через хаб warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

 

Темы: детивойнапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
дети
"Хочу учиться без страха, что в школу попадут решисты": ученикам в Николаеве нужно укрытие
Это сознательное решение – любить ребенка. Опыт семьи, усыновившей 7-летнего мальчика во время войны
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: