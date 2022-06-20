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Боррель: Блокада українського зерна Росією – воєнний злочин

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 10:49

Блокада Росією експорту мільйонів тонн українського зерна є воєнним злочином, вважає верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Про це він сказав у понеділок перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда".

"Неймовірно, неможливо уявити, що мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин. Я не уявляю, щоб це тривало значно довше. В іншому разі це буде чимось, за що Росія повинна понести відповідальність", – сказав Боррель.

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Він висловив сподівання, що "ніхто не буде в змозі" опиратись тиску міжнародної спільноти і ООН врешті-решт досягне угоди про вивезення українського зерна. "Наслідки війни стають дедалі небезпечнішими не лише для України, а й для всього світу", – констатувати Боррель.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон готовий до переговорів з російським лідером Владіміром Путіним щодо вивезення зерна з Одеси, але вважає таку угоду малоймовірною.

Розблокувати українські порти в Чорному морі можна кількома шляхами, але всі вони передбачають залучення військових, вважає голова правління Центру оборонних стратегій та ексміністр оборони України Андрій Загороднюк.

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Теми: війнаблокадаїжаторгівля
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