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Боррель: Блокада украинского зерна Россией – военное преступление

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 10:49

Блокада Россией экспорта миллионов тонн украинского зерна является военным преступлением, считает верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Об этом он сказал в понедельник перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает "Европейская правда".

"Невероятно, невозможно представить, что миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление. Я не представляю, чтобы это длилось гораздо дольше. В противном случае это будет чем-то, за что Россия должна понести ответственность", – сказал Боррель.

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Он выразил надежду, что "никто не будет в состоянии" сопротивляться давлению международного сообщества и ООН в конце концов достигнет соглашения о вывозе украинского зерна. "Последствия войны становятся все более опасными не только для Украины, но и для всего мира", – констатировал Боррель.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным по вывозу зерна из Одессы, но считает такое соглашение маловероятным.

Разблокировать украинские порты в Черном море можно несколькими путями, но они предусматривают привлечение военных, считает председатель правления Центра оборонных стратегий и экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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Темы: войнаблокадаедаторговля
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