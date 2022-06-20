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У Києві нацгвардійці затримали чоловіка, який стріляв по знайомому

"Українська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 12:18
Фото МВС ілюстративне

В Святошинському районі Києва через конфлікт між двома компаніями, один з чоловіків відкрив вогонь з травматичної зброї. Його затримали військові Національної гвардії.

Джерело: Нацгвардія у Telegram

Дослівно: "Гвардійці почули постріли неподалік місця несення служби та негайно вирушили на звук стрілянини. На місці події було виявлено громадянина, який тримаючи у  руках пристрій для відстрілу гумових куль, здійснив постріл в іншу особу".

 

Деталі: Попередньо, біля ресторану у Святошинському районі між двома компаніями виник конфлікт, який закінчився бійкою та стріляниною.

Після втручання нацгвардійців, порушник здався. Його передали слідчим поліції для з’ясування всіх обставин. Чоловіку може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Що передувало: Минулого тижня стало відомо, що у Києві посилять контроль за дотриманням режиму тиші. Головному управлінню Нацполіції в Києві доручено посилити відповідні заходи.

Теми: КиївполіціяНацгвардія
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