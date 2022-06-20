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В Киеве нацгвардейцы задержали мужчину, стрелявшего по знакомому

"Украинская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 12:18
Фото МВД иллюстративное

В Святошинском районе Киева из-за конфликта между двумя компаниями, один из мужчин открыл огонь из травматического оружия. Его задержали военные Национальной гвардии.

Источник: Нацгвардия в Telegram

Дословно: "Гвардейцы услышали выстрелы недалеко от места несения службы и незамедлительно отправились на звук стрельбы. На месте происшествия был обнаружен гражданин, который, держа в руках устройство для отстрела резиновых пуль, произвел выстрел в другого человека".

 

Детали: Предварительно, возле ресторана в Святошинском районе между двумя компаниями возник конфликт, который закончился дракой и стрельбой.

После вмешательства нацгвардейцев нарушитель сдался. Его передали следователям полиции для выяснения всех обстоятельств. Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.

Что предшествовало: На прошлой неделе стало известно, что в Киеве усилят контроль за соблюдением режима тишины. Главному управлению Нацполиции в Киеве поручено усилить соответствующие мероприятия.

Темы: КиевполицияНацгвардия
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