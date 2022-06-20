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Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 13:33

Верховная рада поддержала ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, более известной как Стамбульская конвенция.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За проголосовали 259 народных депутатов, против – 4, воздержались – 25.

От фракции "Слуги народа" поступило 193 голоса "за", от "Европейской солидарности" - 9, от "Батькивщины" воздержались все 13 голосовавших нардепов; от "Голоса" дали 10 голосов "за", от "Платформы за жизнь и мир", "Доверия" и "Восстановление Украины" все проголосовавшие депутаты дали голоса "за", от "За будущее" - 2.

Ратификация Стамбульской конвенции считается хорошим сигналом в преддверии саммита ЕС по поводу готовности Украины внедрять необходимые для евроинтеграции реформы.

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия – международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году. 

Это первый подобный документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

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Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 10 (до нынешнего голосования и Украина) не ратифицировали это соглашение. Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но её ратификация откладывалась из-за протестов церквей и консервативных политиков из-за употребленного в ней термина "гендер".

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Темы: права человекаВерховная Радазаконодательство
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