Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія знову звинуватила ЗСУ в обстрілі свого села

Роман ПетренкоПонеділок, 20 червня 2022, 13:59
фото нібито з обстрілу

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз запевняє, що 20 червня вранці ЗСУ нібито обстріляли селище.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова Богомаза: "Рано вранці ЗСУ було обстріляне селище Суземка.

Внаслідок обстрілу постраждали кілька об'єктів. У селищі пошкоджено РЕМ, частково відсутня електрика".

Деталі: За словами Богомаза, нібито постраждала одна людина.

Він запевняє, що "вогнева точка була швидко придушена обстрілом у відповідь".

Нагадаємо: Днями губернатор Курської області Роман Старовойт заявляв, що "ворог" обстріляв село з мінометів, постраждалих не було.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяпропагандаобстрілвійна
Головне сьогодні

У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні – Гайдай 

оновленоВійськове авто з боєкомплектом горіло на Полтавщині, є постраждалий

Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО

Жорстоке вбивство дівчат у Києві: обвинувачений отримав довічне, спільниця - 13 років тюрми

Путін збирається в гості до Лукашенка

Зеленський підтримав приєднання України до ініціативи "Тримор'я"

Усі новини...
Росія
В Одесі повідомляють про ракетні удари
War Speeches. Приниження Путіна в Петербурзі. Україна зробила історичний крок на шляху до ЄС
У Путіна кажуть, що залучати сили ОДКБ до війни в Україні не планували
Останні новини
21:43
МЗС Литви пояснило російському послу обмеження транзиту в Калінінградську область
21:33
Президент Європейської ради: майбутнє України, Грузії та Молдови – в ЄС
21:32
Сумщина знову під обстрілами: є загиблий і поранений
21:31
ЄС побоюється "відкату" до вугілля через дедалі менші поставки газу Росією
21:30
У Запорізькій області коза випадково "знешкодила" кількох окупантів – ГУР
21:22
За тиждень військові облігації придбали майже 5 тисяч українців
21:21
В Україні створять національну програму психічного здоров'я
20:59
фото, відеоДо Зеленського завітав відомий голлівудський актор
20:40
У США пропонують виділити Україні $450 млн безпекової допомоги у бюджеті-2023
20:33
Освітяни скаржаться на невиплату зарплат: освітній омбудсмен винуватить місцеву владу
Усі новини...