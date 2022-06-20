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Росія знову звинуватила ЗСУ в обстрілі свого села

Роман ПетренкоПонеділок, 20 червня 2022, 13:59
Росія знову звинуватила ЗСУ в обстрілі свого села
фото нібито з обстрілу

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз запевняє, що 20 червня вранці ЗСУ нібито обстріляли селище.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова Богомаза: "Рано вранці ЗСУ було обстріляне селище Суземка.

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Внаслідок обстрілу постраждали кілька об'єктів. У селищі пошкоджено РЕМ, частково відсутня електрика".

Деталі: За словами Богомаза, нібито постраждала одна людина.

Він запевняє, що "вогнева точка була швидко придушена обстрілом у відповідь".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Днями губернатор Курської області Роман Старовойт заявляв, що "ворог" обстріляв село з мінометів, постраждалих не було.

Теми: Росіяпропагандаобстрілвійна
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