Росія знову звинуватила ЗСУ в обстрілі свого села
Понеділок, 20 червня 2022, 13:59
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз запевняє, що 20 червня вранці ЗСУ нібито обстріляли селище.
Джерело: Богомаз у Telegram
Пряма мова Богомаза: "Рано вранці ЗСУ було обстріляне селище Суземка.
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Внаслідок обстрілу постраждали кілька об'єктів. У селищі пошкоджено РЕМ, частково відсутня електрика".
Деталі: За словами Богомаза, нібито постраждала одна людина.
Він запевняє, що "вогнева точка була швидко придушена обстрілом у відповідь".
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Нагадаємо: Днями губернатор Курської області Роман Старовойт заявляв, що "ворог" обстріляв село з мінометів, постраждалих не було.