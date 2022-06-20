Россия снова обвинила ВСУ в обстреле своего села
Понедельник, 20 июня 2022, 13:59
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз уверяет, что 20 июня утром ВСУ якобы обстреляли поселок.
Источник: Богомаз в Telegram
Прямая речь Богомаза: "Рано утром ВСУ был обстрелян посёлок Суземка.
В результате обстрела пострадали несколько объектов. В посёлке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество".
Детали: По словам Богомаза, якобы пострадал один человек.
Он уверяет, что "огневая точка была быстро подавлена ответным обстрелом".
Напомним: Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что "противник" обстрелял село с минометов, пострадавших нет.
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