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Россия снова обвинила ВСУ в обстреле своего села

Роман ПетренкоПонедельник, 20 июня 2022, 13:59
Россия снова обвинила ВСУ в обстреле своего села
фото якобы с обстрела

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз уверяет, что 20 июня утром ВСУ якобы обстреляли поселок.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь Богомаза: "Рано утром ВСУ был обстрелян посёлок Суземка.

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В результате обстрела пострадали несколько объектов. В посёлке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество".

Детали: По словам Богомаза, якобы пострадал один человек.

Он уверяет, что "огневая точка была быстро подавлена ответным обстрелом".

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Напомним: Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что "противник" обстрелял село с минометов, пострадавших нет.

Темы: Росcияпропагандаобстрелвойна
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