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Естонія з 10 липня заборонить приватним особам ввезення санкційних товарів з РФ

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 15:27

З 10 липня в Естонії набуде чинності повна заборона на ввезення з Росії довгого переліку підсанкційних товарів, включаючи алкогольні напої, що поширюється, зокрема, на приватних осіб.

Про це пише ERR, повідомляє "Європейська правда".

Заборона пов'язана з прийнятими на рівні ЄС санкціями з метою запобігання купівлі російських товарів, які приносять Росії істотний дохід і тим самим сприяють фінансуванню агресії проти України.

Повна заборона зокрема поширюється на ввезення алкогольних напоїв міцністю менше ніж 80%. Також заборонено імпорт із РФ меблів, деревини, добрив та низки інших товарів, які приватні особи щодня привозили із собою з Росії.

У Податково-митному нагадали, що порушення санкцій є злочином, провадження у якому може вести Поліція безпеки (КаПо) та, за рішенням прокуратури, Податково-митний департамент з винесенням остаточного рішення в суді.

"Залежно від характеру порушення, у разі першого та ненавмисного порушення, кримінальна справа не порушуватиметься", - додали в податковому органі.

У департаменті також нагадали, що санкції поширюються і на вивезення до Росії низки товарів, віднесених до предметів розкоші, зокрема, певної побутової електроніки.

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Теми: Естоніяроботасанкції
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